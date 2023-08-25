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05:11, 25 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о нейтрализации 42 беспилотников в Крыму

Минобороны заявило о нейтрализации средствами ПВО и РЭБ 42 беспилотников в Крыму

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 25 августа, обнаружили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), все они были нейтрализованы. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа по территории России. Девять дронов уничтожены над Крымом, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, не достигнув цели.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. Экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и сбита над территорией Калужской области.

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    Марина Совина
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