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01:40, 25 августа 2023Россия

Российская ПВО уничтожила ракету ВСУ над Калужской областью

Минобороны РФ: в Калужской области пресечена попытка терактов со стороны Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ночь на 25 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению министерства, Киев совершил атаки на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. «Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее жители Обнинска и Малоярославца Калужской области сообщили о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в ночь на 25 августа прозвучало три-четыре взрыва.

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    Александра Синицына
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