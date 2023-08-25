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01:20, 25 августа 2023Россия

Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли

Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли, рейсы задерживаются

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово закрыли, прилеты и вылеты задерживаются. Об этом сообщили авиаслужбы в беседе с ТАСС.

В аэропортах введен план «Ковер», пишет Telegram-канал «112».

25 августа стало известно о взрывах в небе над Тульской и Калужской областями. По словам жителей городов Обнинск и Малоярославец в российском регионе, они слышали три-четыре взрыва в небе.

Официальной информации о происшествии в данный момент нет. По предварительной информации, в Тульской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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    Юлия Мискевич
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