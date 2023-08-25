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01:03, 25 августа 2023Россия

Жители Калужской области сообщили о взрывах

Shot: жители Обнинска и Малоярославца Калужской области сообщили о 3-4 взрывах

Жители Калужской области сообщили о взрывах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам жителей городов Обнинск и Малоярославец в российском регионе, они слышали три-четыре взрыва в небе. Официальной информации о происшествии в данный момент нет.

23 августа Донецк попал под обстрел, произошло три мощных взрыва около центра города. Периодичность между выстрелами составляла около минуты. Мэр города Алексей Кулемзин также подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом.

До этого в центре Донецка прогремел взрыв. Как рассказывали очевидцы, инцидент произошел недалеко от лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, они были госпитализированы.

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    Марина Совина
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