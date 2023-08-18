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22:27, 18 августа 2023Россия

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка

В центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, они были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. По предварительным данным, с беспилотника могли сбросить снаряд.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили три пункта боепитания подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское Донецкой народной республики. В военном ведомстве также отчитались об успешном отражении трех атак ВСУ на донецком направлении за сутки.

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    Марина Совина
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