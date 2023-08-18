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14:23, 18 августа 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении трех пунктов боепитания ВСУ в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении трех пунктов боепитания подразделений ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили три пункта боепитания подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 18 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались об успешном отражении трех атак противника на донецком специальной военной операции направлении за сутки.

Потери ВСУ составили до 220 бойцов, включая раненых, а также: один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Днем ранее, 17 августа, на донецком направлении российские войска нанесли ракетный удар по воинскому эшелону противника в районе станции Межевая Днепропетровской области.

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    Евгения Куликова
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