Минобороны заявило об уничтожении трех пунктов боепитания ВСУ в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении трех пунктов боепитания подразделений ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили три пункта боепитания подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 18 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались об успешном отражении трех атак противника на донецком специальной военной операции направлении за сутки.

Потери ВСУ составили до 220 бойцов, включая раненых, а также: один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Днем ранее, 17 августа, на донецком направлении российские войска нанесли ракетный удар по воинскому эшелону противника в районе станции Межевая Днепропетровской области.