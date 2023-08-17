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13:38, 17 августа 2023Россия

Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами

Минобороны России заявило об уничтожении эшелона с боеприпасами под Днепром

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по воинскому эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе станции Межевая Днепропетровской области на донецком направлении спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате цель была уничтожена.

Кроме того, склад с боеприпасами, а также командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ были поражены в районе Серебрянки Донецкой народной республики.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 12289 единиц военной автомобильной спецтехники, 5918 орудий полевой артиллерии и минометов, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11349 танков и других боевых бронированных машин, 431 зенитный ракетный комплекс, 5805 беспилотников, 459 самолетов и 246 вертолетов ВСУ.

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    Сергей Истомин
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