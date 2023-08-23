В Донецке произошла серия взрывов

РИА Новости: в Донецке произошло три мощных взрыва, город попал под обстрел

Донецк попал под обстрел, произошло три мощных взрыва около центра города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, периодичность между выстрелами составляет около минуты. Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале также подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. «В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд"», — сказано в публикации градоначальника.

Мэр также призвал население не покидать укрытия и быть осторожными. Кроме того, Кулемзин не исключил повторных прилетов.

Ранее в центре Донецка прогремел взрыв. Как рассказывали очевидцы, инцидент произошел недалеко от лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, они были госпитализированы.