Стало известно о взрывах в небе над Тульской областью

Shot сообщил о взрывах в небе над Тульской областью и работе системы ПВО

Взрывы слышны в небе над Тульской областью. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее жители городов Обнинск и Малоярославец Калужской области сообщили о звуках взрывов. По их словам, они слышали три-четыре взрыва в небе. Официальной информации о происшествии в данный момент нет.

23 августа Донецк попал под обстрел, произошло три мощных взрыва около центра города. Периодичность между выстрелами составляла около минуты. Мэр города Алексей Кулемзин также подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом.