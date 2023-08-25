Губернатор Севастополя сообщил о сбитых над морем беспилотниках

Развожаев: в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и сбита над территорией Калужской области.

24 августа около четырех утра группа украинских диверсантов проникла на территорию Крыма и обстреляла кемпинг с туристами в селе Оленевка у мыса Тарханкут. Попасть по кемпингу атаковавшим удалось один раз, сразу после этого нападавшие скрылись. Пострадавших нет. Позже стало известно, что российские силовики ликвидировали четыре лодки, на которых, предварительно, находились 15-20 членов ДРГ.

