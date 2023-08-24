Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:05, 24 августа 2023Силовые структуры

Российские силовики ликвидировали обстрелявшую кемпинг в Крыму украинскую ДРГ

Shot: в Крыму силовики ликвидировали 4 лодки ДРГ Украины, обстрелявшей кемпинг

Фото: РИА Новости

В Крыму российские силовики ликвидировали четыре лодки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая ночью обстреляла кемпинг с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ликвидация произошла в море около 04:00 мск. По предварительным данным, на лодках находилось 15-20 человек.

Ранее сообщалось, что неизвестные в 03:50 мск обстреляли кемпинг в селе Оленевка у мыса Тарханкут. Очевидцы рассказали, что видели в море недалеко от берега две резиновые лодки. Они обстреливали кемпинг, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Попасть по кемпингу им удалось один раз, сразу после этого неизвестные поспешили скрыться. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В состав БРИКС войдут шесть новых стран

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости