Российские силовики ликвидировали обстрелявшую кемпинг в Крыму украинскую ДРГ

Shot: в Крыму силовики ликвидировали 4 лодки ДРГ Украины, обстрелявшей кемпинг

В Крыму российские силовики ликвидировали четыре лодки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая ночью обстреляла кемпинг с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ликвидация произошла в море около 04:00 мск. По предварительным данным, на лодках находилось 15-20 человек.

Ранее сообщалось, что неизвестные в 03:50 мск обстреляли кемпинг в селе Оленевка у мыса Тарханкут. Очевидцы рассказали, что видели в море недалеко от берега две резиновые лодки. Они обстреливали кемпинг, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Попасть по кемпингу им удалось один раз, сразу после этого неизвестные поспешили скрыться. Никто не пострадал.