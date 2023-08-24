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10:47, 24 августа 2023Силовые структуры

В Крыму неизвестные на лодках ночью открыли огонь по кемпингу со спящими людьми

Shot: в Крыму неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

У мыса Тарханкут в крымском селе Оленевка неизвестные на лодках открыли ночью огонь по кемпингу со спящими людьми, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, стрельба началась около 3:50 мск. Очевидцы рассказали, что видели в море недалеко от берега две резиновые лодки, на которых находилось десять человек. Они обстреливали кемпинг, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Попасть по кемпингу им удалось один раз, сразу после этого неизвестные поспешили скрыться. Никто не пострадал.

По одной из версий, стрелявшие могли быть украинскими диверсантам. Расстояние от кемпинга до подконтрольного Украине населенного пункта Очаково по воде составляет 140 километров, на скоростной лодке их можно преодолеть за три-четыре часа.

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    Илона Палей
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