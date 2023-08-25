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12:46, 25 августа 2023Россия

Глава российского региона сообщил об уничтожении беспилотника

Губернатор Шапша: беспилотник сбит в небе над Калужской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава российского региона Владислава Шапша в Telegram.

Это произошло над Бабынинским районом, уточнил губернатор.

В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на 25 августа система противовоздушной обороны сбила ракету С-200 в небе над Калужской областью. Обломки ракеты упали на территории частного дома.

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    Алан Босиков
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