Глава российского региона сообщил об уничтожении беспилотника

Губернатор Шапша: беспилотник сбит в небе над Калужской областью

Беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава российского региона Владислава Шапша в Telegram.

Это произошло над Бабынинским районом, уточнил губернатор.

В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на 25 августа система противовоздушной обороны сбила ракету С-200 в небе над Калужской областью. Обломки ракеты упали на территории частного дома.