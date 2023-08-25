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08:30, 25 августа 2023Россия

Часть сбитой в Калужской области ракеты С-200 упала на территории частного дома

Shot: обломки сбитой в Калужской области ракеты С-200 упали близ частного дома

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости

Часть обломков ракеты С-200, которую в ночь на пятницу, 25 августа, сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области, упала на территорию частного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, часть сбитой ракеты упала в каркасный бассейн, установленный на участке одной из жительниц деревни Ореховка в российском регионе.

По словам женщины, в чей бассейн упали обломки ракеты, сначала были слышны три взрыва, после чего на землю посыпались части ракеты. Попавшая в бассейн часть ракеты долго шипела в воде, добавила россиянка.

В ночь на пятницу, 25 августа, Украина пыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО ракеты доработанного комплекса С-200 в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал.

Помимо этого, по сообщению Минобороны, 25 августа в Крыму было нейтрализовано 42 беспилотника. В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа. На полуострове девять дронов уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО), еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    Анастасия Шейкина
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