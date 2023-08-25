Губернатор Калужской области прокомментировал атаку ВСУ ракетой С-200

Губернатор Калужской области: при атаке ВСУ ракетой С-200 никто не пострадал

Около 00:30 25 августа в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. Так прокомментировал ночные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«По информации Минобороны, ПВО уничтожила ракету доработанного комплекса С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил Шапша.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ были предприняты попытки терактов по гражданским объектам на территории РФ, ПВО в Калужской области уничтожила украинскую ракету С-200. Работу систем противовоздушной обороны запечатлели на видео.

В то же время было закрыто воздушное пространство над Внуково и Домодедово в Москве, по неподтвержденным данным, там ввели план «Ковер». К утру аэропорты возобновили работу.