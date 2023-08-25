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02:09, 25 августа 2023Россия

Уничтожение украинской ракеты С-200 над Калужской областью попало на видео

Baza показала видео уничтожения украинской ракеты С-200 над Калужской областью

Уничтожение украинской ракеты С-200 над территорией Калужской области в ночь на пятницу, 25 августа, попало на видео, его показало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах в ночном небе видна вспышка в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и уничтожена над территорией Калужской области.

Ранее жители Обнинска и Малоярославца Калужской области записали на видео звуки взрывов. По предварительной информации, в ночь на 25 августа прозвучало три-четыре взрыва.

Также стало известно о взрывах в небе над Тульской областью. По предварительной информации, там сработала система ПВО. В то же время закрыли воздушное пространство над аэропортами Внуково и Домодедово в Москве, по неподтвержденным данным, там ввели план «Ковер».

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    Марина Совина
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