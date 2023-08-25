Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:38, 25 августа 2023Россия

Внуково и Домодедово возобновили работу

Внуково и Домодедово возобновили работу после временного закрытия

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу после временного закрытия. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

25 августа воздушное пространство над столичными аэропортами закрыли, прилеты и вылеты задержали. Как сообщал Telegram-канал «112», в аэропортах введен был план «Ковер».

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и уничтожена над территорией Калужской области.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о нейтрализации 42 беспилотников в Крыму

    Туристка побывала в Домбае и описала отдых словами «никому не посоветую»

    Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в ДНР

    Российские военные уничтожили два украинских БПЛА в ДНР

    В Подмосковье зафиксировали нашествие крупных пауков-ос

    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в ДНР

    Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ под Артемовском

    Путешествия из России в три страны подешевели

    Тюремщица попала за решетку за роман с заключенным

    В Роскачестве дали советы по подготовке детей к школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости