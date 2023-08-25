Внуково и Домодедово возобновили работу после временного закрытия

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу после временного закрытия. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

25 августа воздушное пространство над столичными аэропортами закрыли, прилеты и вылеты задержали. Как сообщал Telegram-канал «112», в аэропортах введен был план «Ковер».

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и уничтожена над территорией Калужской области.