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22:53, 23 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской области

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Брянской области

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел около 22.00 мск 23 августа.

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    Марина Совина
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