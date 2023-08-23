Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской области

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел около 22.00 мск 23 августа.