Минобороны сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море

МО РФ: самолет ВС РФ уничтожил 4 военных катера с военными ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом ведомство написало в Telegram.

По информации ведомства, самолет морской авиации Черноморского Флота уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ 30 августа около полуночи. На борту плавательных средств находились до 50 украинских десантников.

Ранее Минобороны России также сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Так, три украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Брянской областью, еще один — в Орловской.