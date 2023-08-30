Силы ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Орловской областях

Минобороны: ПВО сбили четыре украинских дрона в Брянской и Орловской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что три украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Брянской областью, еще один — в Орловской.

В ночь на 30 августа аэропорт в Пскове подвергся атаке беспилотников. Объект атаковали около 20 дронов. В результате было повреждено четыре военно-транспортных Ил-76. Также один беспилотник врезался в топливозаправочный комплекс, начался пожар.