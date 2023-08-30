Аэропорт в Пскове атаковали дроны. Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76

Аэропорт в Пскове подвергся атаке беспилотников

Аэропорт в Пскове подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Mash, что аэропорт атаковали около 20 дронов.

Подвергшийся нападению аэродром является объектом совместного базирования, находящимся в ведении Министерства обороны РФ. На нем дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк (334-й ВТАП 61-й Воздушной армии Верховного главнокомандования), вооружённый самолетами Ил-76.

Последствия атаки

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта. Начался крупный пожар — над городом поднялся густой черный дым.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади в 300 квадратных метров.

Также оказались повреждены четыре военно-транспортных Ил-76.

Ведерников также рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Масштаб разрушений уточняется.

В Пскове слышны звуки сирен. Работает система противовоздушной обороны. Также, по информации Mash, военнослужащие пытались сбить дроны из стрелкового оружия. На момент написания матиериала

После ЧП в регионе ограничили воздушное пространство для пролета самолетов.

ВСУ используют дроны для атаки по территории России

Псковская область отдалена от границы с Украиной на 800 километров. При этом регион граничит с двумя странами, входящими в НАТО. От Пскова до границы с Латвией примерно 65 километров, до Эстонии около 50 километров.

27 августа Вооруженные сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Эти устройства украинской стороне в марте передала Австралия исключительно для гуманитарных миссий. Украинские бойцы усовершенствовали картонный дрон, начинив его взрывчаткой. БПЛА были направлены на воинскую часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино.

26 августа силы ПВО в Московской области уничтожили беспилотник ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В результате никто не пострадал.

До этого, 25 августа, Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией приграничной Белгородской области. Как сообщили в ведомстве, попытка террористической атаки по объектам на российской территории была пресечена 25 августа около 13:00 по московскому времени.