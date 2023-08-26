Собянин заявил об отсутствии пострадавших из-за уничтожения БПЛА в Подмосковье

Мэр Москвы Собянин: из-за уничтожения БПЛА в Истринском районе нет пострадавших

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону столицы.

«Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что пострадавших, а также разрушений от обломков дрона нет. Собянин добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией приграничной Белгородской области. Как сообщили в ведомстве, попытка террористической атаки по объектам на российской территории была пресечена 25 августа около 13:00 по московскому времени.