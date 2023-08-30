ТАСС: в Псковской области ограничили воздушное пространство для самолетов

В Псковской области ограничили воздушное пространство авиации. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«В настоящее время воздушное пространство для пролета самолетов в регионе ограничено», — уточнил собеседник агентства.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также, по предварительной информации, один из дронов врезался в заправочный комплекс.