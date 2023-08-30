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00:47, 30 августа 2023Россия

В Псковской области ограничили воздушное пространство

ТАСС: в Псковской области ограничили воздушное пространство для самолетов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Псковской области ограничили воздушное пространство авиации. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«В настоящее время воздушное пространство для пролета самолетов в регионе ограничено», — уточнил собеседник агентства.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также, по предварительной информации, один из дронов врезался в заправочный комплекс.

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    Марина Совина
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