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12:48, 28 августа 2023Россия

ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе

Mash: ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Кадр: Военное телевидение / YouTube

Вооруженные сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, эти устройства украинской стороне передала Австралия исключительно для гуманитарных миссий.

Дроны были направлены на воинскую часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино, утверждает Mash.

Партию первых 100 картонных беспилотников ВСУ получили еще в марте. Украинские бойцы усовершенствовали картонный дрон, начинив его взрывчаткой.

Атаку на Курскую область с их помощью противник предпринял 27 августа. Все устройства были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Никто из горожан тогда не пострадал.

В результате произошедшего было разрушено остекление семи балконов, также оказались выбиты оконные стекла на верхних этажах.

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    Анна Щербакова
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