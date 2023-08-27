Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

В многоквартирный жилой дом в Курске врезался беспилотник, пострадавших нет

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет. Здание получило повреждения, на некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны лопнули несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (ГАУ).

Власти в настоящее время оценивают ущерб. Старовойт заверил, что обязательно поможет в восстановлении испорченного имущества.

20 августа Старовойт сообщил, что украинский дрон атаковал вокзал в Курске. По словам губернатора, беспилотник врезался в крышу здания, после чего она загорелась. Тогда пять человек пострадали от осколков, двое из них отказались от медицинской помощи.