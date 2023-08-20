Губернатор раскрыл последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске

Старовойт: при атаке беспилотника пострадали крыша и платформа на вокзале Курска

В результате атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске были повреждены крыша и фасад здания, а также платформа. Последствия атаки раскрыл губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле», — уточнил глава региона.

По словам Старовойта, в момент атаки в здании вокзала находились 50 пассажиров — все они было оперативно эвакуированы. При этом из пяти человек, которые пострадали от осколков, двое отказались от медицинской помощи. Еще трое были направлены в Курскую областную больницу, где их осмотрели медики. В настоящее время все пострадавшие уже находятся дома.

Об атаке вокзала в Курске Старовойт сообщил ранее 20 августа. По его словам, украинский беспилотник врезался в крышу здания, после чего она загорелась.