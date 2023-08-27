Власти пообещали восстановить поврежденный после атаки БПЛА дом в Курске

Старовойт: власти готовы помочь с восстановлением дома в Курске после атаки БПЛА

Власти готовы помочь с восстановлением многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Курске, который получил повреждения после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такое обещание сделал в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что в результате произошедшего было разрушено остекление семи балконов, также оказались выбиты оконные стекла на верхних этажах.

«Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений», — написал Старовойт.

Курский губернатор уже получил доклады о предстоящих ремонтных работах от своих заместителей. Он подчеркнул, что специалисты начали заниматься оценкой причиненного ущерба и уточнением списка пострадавшего имущества.

Взрывной волной была задета входная группа в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета имени И.И. Иванова. Там рабочие приступили к восстановлению остекления, резюмировал глава региона.

27 августа украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске.

До этого дрон Вооруженных сил Украины атаковал здание вокзала в Курске. Тогда пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.