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00:40, 30 августа 2023Россия

Губернатор прокомментировал атаку беспилотников на аэропорт в Пскове

Губернатор Ведерников: Минобороны отражает атаку БПЛА в аэропорту Пскова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал атаку беспилотников на аэропорт в Пскове, которая произошла вечером 29 августа, в своем Telegram-канале.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников», — написал Ведерников, отметив, что с начала инцидента находится на месте лично. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет, масштаб разрушений уточняется. «Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — заверил губернатор.

О том, что в районе аэропорта в Пскове слышны звуки взрывов, сообщалось ранее. Местные жители рассказали о сильном пожаре в этом районе. В городе работают сирены. Небо над городом, областью и ближайшими регионами для пролета самолетов закрыто. Подъезды к аэропорту также перекрыты.

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    Марина Совина
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