Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 30 августа 2023Россия

Названа предварительная причина взрывов в Пскове

Mash: предварительно, аэропорт в Пскове атаковали около 20 БПЛА

Фото: Telegram-канал «Звезда»

По предварительным данным, причиной взрывов в аэропорте Пскова вечером 29 августа стала атака беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, аэропорт атаковали около 20 дронов. Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.

Отмечается, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами для пролета самолетов закрыто. Подъезды к аэропорту также перекрыты.

О том, что в районе аэропорта в Пскове слышны звуки взрывов, сообщалось ранее. Местные жители рассказали о сильном пожаре в этом районе. В городе работают сирены.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В районе аэропорта в Пскове раздались звуки взрывов

    Названа предварительная причина взрывов в Пскове

    Китай включил в свои новые карты часть территории России. Чем это грозит отношениям РФ и КНР?

    Вокруг гигантской черной дыры обнаружили «чудесный поглотитель»

    На Украине захотели удалить информацию о коррупционерах

    «Давай поженимся!» снова в эфире после долгого перерыва и слухов о закрытии. Почему обновленное шоу многих разочаровало?

    США не стали включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

    В Запорожье российские бойцы спасли детей от обстрела

    Навка отреагировала на новость о нахождении фигуристки Горбачевой

    Губернатор объяснил громкие звуки в Курске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости