Названа предварительная причина взрывов в Пскове

Mash: предварительно, аэропорт в Пскове атаковали около 20 БПЛА

По предварительным данным, причиной взрывов в аэропорте Пскова вечером 29 августа стала атака беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, аэропорт атаковали около 20 дронов. Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.

Отмечается, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами для пролета самолетов закрыто. Подъезды к аэропорту также перекрыты.

О том, что в районе аэропорта в Пскове слышны звуки взрывов, сообщалось ранее. Местные жители рассказали о сильном пожаре в этом районе. В городе работают сирены.