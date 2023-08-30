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00:07, 30 августа 2023Россия

В районе аэропорта в Пскове раздались звуки взрывов

Mash: в районе аэропорта Пскова слышны звуки взрывов

Фото: Mash

В районе аэропорта в Пскове слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также местные жители сообщают о сильном пожаре в этом районе. В городе работают сирены.

24 августа сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. По данным силовиков, мужчина вышел на связь в Telegram с волонтером из украинского проекта, цель которого — вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. По инструкции куратора россиянин пришел на железнодорожную станцию Псков-Товарный и с помощью разводного гаечного ключа стал вскрывать релейный шкаф. Его мужчина должен был поджечь, чтобы сорвать перевозки российских военнослужащих и военной техники.

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    Марина Совина
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