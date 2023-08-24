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09:32, 24 августа 2023Силовые структуры

Завербованного россиянина задержали при попытке поджечь релейный шкаф

Под Псковом ФСБ задержала с поличным мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина вышел на связь в Telegram с волонтером из украинского проекта, цель которого — вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. По инструкции куратора 2 августа россиянин пришел на железнодорожную станцию Псков-Товарный и с помощью разводного гаечного ключа стал вскрывать релейный шкаф. Его мужчина должен был поджечь, чтобы сорвать перевозки российских военнослужащих и военной техники.

Однако совершить преступление он не успел и был с поличным задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России») УК РФ.

Ранее сообщалось, что поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера в Алтайском крае.

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    Илона Палей
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