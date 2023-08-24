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06:47, 24 августа 2023Силовые структуры

На Алтае поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера

В Алтайском крае возбудили дело из-за уничтожения поджигателем тракторов фермера

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера в Алтайском крае. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Волга Первомайского района. Огнем было уничтожено и повреждено единиц сельскохозяйственной техники на сумму более чем четыре миллиона рублей.

Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер. Возбуждено уголовное дело, проводится активные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Челябинске около международного аэропорта неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. На движение поездов инцидент не повлиял, так как они ездят по этой дороге не чаще раза в сутки.

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    Марина Совина
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