Силовые структуры
На Алтае поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера
В Алтайском крае возбудили дело из-за уничтожения поджигателем тракторов фермера
Поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера в Алтайском крае. Об этом сообщила краевая прокуратура.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Волга Первомайского района. Огнем было уничтожено и повреждено единиц сельскохозяйственной техники на сумму более чем четыре миллиона рублей.
Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер. Возбуждено уголовное дело, проводится активные следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Челябинске около международного аэропорта неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. На движение поездов инцидент не повлиял, так как они ездят по этой дороге не чаще раза в сутки.