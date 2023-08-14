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15:04, 14 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестные совершили поджог около аэропорта

В Челябинске неизвестные совершили поджог на железной дороге возле аэропорта

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске около международного аэропорта неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в ночь на воскресенье на путях заметили сгоревший релейный шкаф. Уточняется, что на движение поездов инцидент не повлиял, так как поезда ездят по этой дороге не чаще раза в сутки.

В настоящее время все последствия уже устранили. Силовики нашли пустую бутылку из-под горючего и окурок сигареты. Правоохранители ищут поджигателя.

Ранее стало известно, что в Свердловской области 45-летний мужчина попытался поджечь военкомат.

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    Екатерина Власова
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