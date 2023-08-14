Сотрудники ГИБДД задержали мужчину за поджог военкомата на Урале

В Свердловской области задержали мужчину 45 лет за поджог военкомата

В Свердловской области 45-летний мужчина попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, вечером 11 августа фигурант бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания военного комиссариата. Охранник заметил возгорание и быстро потушил пламя. Площадь пожара составила полквадратных метра.

На месте инцидента нашли осколки от бутылок из-под пива и шампанского. Кроме того, силовики изъяли тряпку, пропитанную, вероятно, бензином или ацетоном.

Вскоре сотрудники ГИБДД задержали фигуранта. Выяснилось, что в 2020 году он вышел из колонии. В местах лишения свободы он провел семь лет по статье о сбыте и производстве наркотиков. Теперь мужчине грозит статья 205 («Террористический акт») УК РФ.