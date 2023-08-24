Появились подробности поимки ФСБ украинского диверсанта под Псковом

Замаскированные силовики поймали с поличным украинского диверсанта под Псковом

Замаскированные силовики задержали с поличным украинского диверсанта, пытавшегося совершить поджог на железной дороге под Псковом. Подробности его поимки приводит Telegram-канал SHOT.

Правоохранители организовали засаду у станции Псков — Товарный, рядом с предполагаемым местом диверсии, прикрывшись маскировкой под листву. Когда мужчина собирался поджечь релейный шкаф, два «холмика» ожили и взяли диверсанта с поличным.

Шокированный мужчина сразу сознался, заявив, что его завербовали украинские спецслужбы. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее 24 августа сообщалось о задержании жителя Псковской области, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Он вышел на связь в Telegram с волонтером из украинского проекта, цель которого — вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. По инструкции куратора 2 августа россиянин пришел на железнодорожную станцию Псков-Товарный и с помощью разводного гаечного ключа стал вскрывать релейный шкаф. Его мужчина должен был поджечь, чтобы сорвать перевозки российских военнослужащих и военной техники.