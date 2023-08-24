Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 24 августа 2023Силовые структуры

Появились подробности поимки ФСБ украинского диверсанта под Псковом

Замаскированные силовики поймали с поличным украинского диверсанта под Псковом
Начало событий в новости Завербованного россиянина задержали при попытке поджечь релейный шкаф

Фото: Telegram-канал SHOT

Замаскированные силовики задержали с поличным украинского диверсанта, пытавшегося совершить поджог на железной дороге под Псковом. Подробности его поимки приводит Telegram-канал SHOT.

Правоохранители организовали засаду у станции Псков — Товарный, рядом с предполагаемым местом диверсии, прикрывшись маскировкой под листву. Когда мужчина собирался поджечь релейный шкаф, два «холмика» ожили и взяли диверсанта с поличным.

Шокированный мужчина сразу сознался, заявив, что его завербовали украинские спецслужбы. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее 24 августа сообщалось о задержании жителя Псковской области, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Он вышел на связь в Telegram с волонтером из украинского проекта, цель которого — вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. По инструкции куратора 2 августа россиянин пришел на железнодорожную станцию Псков-Товарный и с помощью разводного гаечного ключа стал вскрывать релейный шкаф. Его мужчина должен был поджечь, чтобы сорвать перевозки российских военнослужащих и военной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Уролог предупредил об опасных для почек привычках

    Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

    В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

    У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

    Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

    Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

    В России презентовали проект дирижабля «Шкипер» для грузоперевозок

    Бывший премьер Украины рассказал о бессилии Зеленского

    Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости