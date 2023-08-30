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04:14, 30 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 41 рейс

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Как минимум 41 рейс в аэропортах российской столицы задержаны либо отменены в среду, 30 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В частности, во Внуково задержали 19 рейсов, в Домодедово — 10 рейсов задержали и еще четыре отменили. В свою очередь в Шереметьево задержали восемь рейсов. Данных об изменении расписания в Жуковском нет.

О причине массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не сообщается.

27 августа около 20 рейсов аэропортах российской столицы задержаны либо отменены из-за сильного тумана. Кроме того, массовая отмена и задержка рейсов произошла 9 августа. Тогда о причинах изменения расписания не сообщалось.

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    Марина Совина
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