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09:16, 9 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 25 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в среду, 9 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 25 самолетов не вылетели по плану.

Так, во Внуково отменили вылеты четырех воздушных судов, еще четыре задержаны. В Домодедово — девять рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево тем временем перенесли пять авиарейсов, один отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее стало известно, что пассажиры United Airlines просидели в самолете на жаре семь часов, но так и не смогли улететь. По словам одной из пассажирок, им не предложили воду или еду, а бортпроводники не отвечали на вопросы путешественников.

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    Зарина Дзагоева
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