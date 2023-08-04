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20:29, 4 августа 2023Путешествия

Семья просидела в самолете на жаре семь часов и не смогла улететь в отпуск

Пассажиры провели семь часов в самолете на взлетной полосе без воды и еды

Фото: Jeff Chiu / AP

Пассажиры United Airlines просидели в самолете на жаре семь часов, но так и не смогли улететь. Об этом сообщает WTNH.

По данным издания, находившаяся в самолете туристка Кристин Иеронимо (Christine Ieronimo) летела с семьей из Плимута, Англия, в Италию. Женщина и ее родные собирались в отпуск, однако сразу после посадки стало понятно, что в самолете какая-то неисправность. Пассажирам предложили временно покинуть борт и дождаться его готовности к взлету. Тем не менее большинство из них остались внутри.

По словам Иеронимо, им не предложили воду или еду, а бортпроводники не отвечали на вопросы путешественников. Лайнер провел на взлетно-посадочной полосе несколько часов, после чего стало известно, что рейс отменили. При этом пассажирам не вернули деньги и не выплатили компенсацию.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета. По словам сотрудницы Fox News Кристы Гарвин, которая находилась на борту, температура поднялась до 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов Цельсия).

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    Зарина Дзагоева
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