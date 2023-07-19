Несколько пассажиров потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета

Пассажиры авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне

Несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета. Подробности истории рассказал портал Fox Business.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе во вторник, 18 июля. По словам сотрудницы Fox News Кристы Гарвин, которая находилась на борту, несколько пассажиров, ожидавших взлета, почувствовали недомогание из-за экстремальной температуры — она поднялась до 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов Цельсия).

Гарвин добавила, что ситуация ухудшилась, когда пилот объявил, что самолет должен вернуться к выходу на посадку из-за многочисленных чрезвычайных ситуаций. Бортпроводникам пришлось разносить по салону кислородные баллоны.

Журналистка также рассказала, что почувствовавшим себя плохо пассажирам предложили покинуть самолет, однако их предупредили, что следующий рейс в пункт назначения состоится только через несколько дней. Поэтому, по ее словам, многие туристы предпочли остаться в душном салоне.

Источник сообщает, что через четыре часа пассажиров попросили вернуться в аэропорт, поскольку несколько членов экипажа тоже потеряли сознание. По словам Гарвин, одну из стюардесс вывезли из салона на носилках в кислородной маске.

Представитель международного аэропорта имени Гарри Рида отметил, что руководству воздушной гавани ничего не известно об инциденте. В заявлении авиакомпании Delta Air Lines говорится, что она расследует причины инцидента. Известно, что пассажиры получили извинения напрямую, а также компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пассажиры оказались заперты в самолете на несколько часов и едва не задохнулись из-за экстремальной жары. Очевидцы отметили, что в тот день температура воздуха поднялась до 35,2 градуса. «Мы просили воды, но ее не было на борту, поэтому нам пришлось покупать другие безалкогольные напитки, чтобы избежать обезвоживания», — пожаловались пассажиры.