Запертые в самолете пассажиры едва не задохнулись из-за экстремальной жары

Пассажиры Ryanair оказались заперты в самолете на четыре часа во время экстремальной жары

В Великобритании пассажиры оказались заперты в самолете на несколько часов и едва не задохнулись из-за экстремальной жары. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в аэропорту Восточный Мидленд в графстве Лестершир. По данным издания, самолет авиакомпании Ryanair должен был отправиться в Будапешт в 13:55 часов по местному времени, однако рейс задержали.

Как рассказали пассажиры, вылет самолета постоянно откладывали: сначала на 15 минут, потом на 30, затем на 45 минут. В итоге путешественники провели на борту около четырех часов.

Очевидцы также отмечают, что в тот день температура воздуха поднялась до 35,2 градуса. «Мы просили воды, но ее не было на борту, поэтому нам пришлось покупать другие безалкогольные напитки, чтобы избежать обезвоживания», — пожаловались пассажиры.

По словам представителя британской авиагавани, рейс задержали из-за того, что пилоты пропустили выделенный слот для вылета.

Ранее, 19 июля, в Великобритании зафиксировали температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия — показатель оказался больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2019 году.