В московских аэропортах задержали или отменили 20 рейсов из-за сильного тумана

Около 20 рейсов аэропортах российской столицы задержаны либо отменены из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В частности, в московском аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и еще три отменены, в Домодедово — три рейса задержаны, еще один отменен. В Шереметьево задержаны три рейса. Данных об изменении расписания в Жуковском нет.

Ранее в августе в трех аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщалось.

В июле из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задержали 20 рейсов, 14 на прилет и шесть на вылет.