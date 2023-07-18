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07:31, 18 июля 2023Путешествия

В российском аэропорту из-за густого тумана задержали 20 рейсов

В аэропорту Красноярска сообщили о задержке 20 рейсов из-за густого тумана

Фото: Unsplash.com

В аэропорту Красноярска из-за густого тумана задержали 20 рейсов, 14 на прилет и шесть на вылет, об этом рассказала пресс-служба российской воздушной гавани в Telegram-канале.

«Задержаны рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша, Ташкента», — отмечается в сообщении.

В аэропорту уточнили, что большинство рейсов уже вылетели из пунктов отправления.

Ранее в понедельник, 17 июля, в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка 16 рейсов. Известно, что во Внуково перенесли вылеты двух рейсов, еще пять было отменено. В Домодедово задержали семь рейсов, а в Шереметьево — отменили два.

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    Марина Совина
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