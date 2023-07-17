В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 17 июля отменили и задержали 16 рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 17 июля, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внуково перенесли вылеты двух рейсов, еще пять было отменено. В Домодедово задержали семь рейсов, а в Шереметьево — отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

О причинах массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее стало известно, что две разгневанные пассажирки самолета Frontier Airlines устроили дебош, сорвали рейс и попали на видео. Уточняется, что лайнер летел из Филадельфии в Лас-Вегас. Сидевшие рядом женщины начали конфликтовать во время полета и отказались успокаиваться после просьб бортпроводников.

