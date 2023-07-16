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18:09, 16 июля 2023Путешествия

Разгневанные женщины устроили дебош в самолете, сорвали рейс и попали на видео

Самолет Frontier Airlines вынужденно сел в Денвере из-за конфликта двух пассажирок

Две разгневанные пассажирки самолета Frontier Airlines устроили дебош, сорвали рейс и попали на видео. Кадры публикует 8 News Now.

Уточняется, что лайнер летел из Филадельфии в Лас-Вегас. Сидевшие рядом женщины начали конфликтовать во время полета и отказались успокаиваться после просьб бортпроводников. Даже когда попутчиц рассадили, они продолжали перекрикиваться. На записи заметно, как одна из них взбирается ногами на сиденье и громко говорит с оппоненткой сзади.

В результате пилоты были вынуждены посадить самолет в Денвере и снять с рейса дебоширок. У выхода из самолета их ожидали полицейские.

Ранее два пассажира авиакомпании Ryanair подрались за место у окна в самолете и попали на видео. Инцидент начался с того, что американец хотел пройти к своему месту у окна в задней части самолета, но кресло уже было занято британцем.

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    Зарина Дзагоева
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