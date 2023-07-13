Пассажиры подрались за место у окна в самолете и попали на видео

Два пассажира Ryanair подрались за место у окна и задержали вылет самолета

Два пассажира авиакомпании Ryanair подрались за место у окна в самолете и попали на видео. Кадры публикует Hindustan Times.

Уточняется, что рейс следовал с Мальты в Великобританию. Инцидент начался с того, что американец хотел пройти к своему месту у окна в задней части самолета, но кресло уже было занято британцем. Пассажиры вступили в словесный конфликт, после чего начали бить друг друга кулаками.

Остальным путешественникам пришлось разнимать оппонентов. Из-за случившегося вылет рейса был задержан.

Ранее россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме вступили в конфликт, который впоследствии перерос в драку на борту.

