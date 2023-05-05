Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 5 мая 2023Путешествия

Пьяные россияне в военной форме устроили дебош в самолете

«Свет Екатеринбурга»: россияне в военной форме устроили дебош в самолете из Читы

Кадр: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских Авиалиний». Об этом пишет Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Отмечается, что инцидент произошел в воздушном судне, летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме устроили конфликт на борту, который впоследствии перерос в драку с криками.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

«Исходя из их разговоров, очевидцы предположили, что в потасовке участвовали возвращающиеся с фронта ребята, — говорится в сообщении. — Благо, в салоне нашлись адекватные мужики, которые помогали стюардессам усмирять своих коллег».

Утихомирить нарушителей удалось только спустя час. «Подполковник держал главного дебошира последние полтора часа полета», — рассказал один из пассажиров рейса.

Ранее в апреле россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете и угодила в полицию. Ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем из Бангкока в Москву. По словам очевидцев, на протяжении всего полета пьяная девушка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами экипажа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Акции одной из крупнейших криптобирж взлетели
Жители северо-востока Москвы услышали звук взрыва у газовой станции
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый ролик об игре
Норвежский энергогигант подтвердил остановку СПГ-завода
В сети появилось не опубликованное ранее интервью Валентина Юдашкина
Пьяные россияне в военной форме устроили дебош в самолете
Потерпевший стал оправдывать в суде отрезавших ему ногу мужчин из страха мести
Инвалид развратил российскую школьницу и покончил с собой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.