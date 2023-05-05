Пьяные россияне в военной форме устроили дебош в самолете

«Свет Екатеринбурга»: россияне в военной форме устроили дебош в самолете из Читы

Россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских Авиалиний». Об этом пишет Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Отмечается, что инцидент произошел в воздушном судне, летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме устроили конфликт на борту, который впоследствии перерос в драку с криками.

«Исходя из их разговоров, очевидцы предположили, что в потасовке участвовали возвращающиеся с фронта ребята, — говорится в сообщении. — Благо, в салоне нашлись адекватные мужики, которые помогали стюардессам усмирять своих коллег».

Утихомирить нарушителей удалось только спустя час. «Подполковник держал главного дебошира последние полтора часа полета», — рассказал один из пассажиров рейса.

Ранее в апреле россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете и угодила в полицию. Ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем из Бангкока в Москву. По словам очевидцев, на протяжении всего полета пьяная девушка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами экипажа.