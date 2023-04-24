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10:18, 24 апреля 2023Путешествия

Выкрикивавшая антивоенные лозунги в самолете пьяная россиянка угодила в полицию

Baza: летевшая из Бангкока россиянка устроила пьяный дебош в самолете и попала на видео

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете и угодила в полицию. Ситуация попала на видео, его публикует Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем из Бангкока в Москву. По словам очевидцев, на протяжении всего полета пьяная девушка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами экипажа.

Отмечается, что пассажирка также конфликтовала с попутчиками, а некоторым из них даже пригрозила продолжить «разборку» по прилете в российскую столицу. Бортпроводникам пришлось связать дебоширке руки и ноги, а после посадки в аэропорту назначения — сдать сотрудникам полиции.

Ранее в апреле пассажир самолета из Мурманска в Магадан, летевшего с пересадкой в Москве, захотел выйти из лайнера на ходу и попал на видео. После вылета из столичного аэропорта Шереметьево дебошир поднялся с кресла и попытался открыть аварийную дверь. Общими усилиями попутчиков и членов экипажа мужчину удалось скрутить.

Фариза Бацазова
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