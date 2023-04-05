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10:47, 5 апреля 2023Путешествия

Россиянин захотел выйти из летевшего в Магадан самолета на ходу и попал на видео

Россиянин на рейсе из Мурманска попытался открыть дверь самолета на ходу и попал на видео

Пассажир самолета из Мурманска в Магадан, летевшего с пересадкой в Москве, захотел выйти из лайнера на ходу и попал на камеру. Видео и подробности публикует Telegram-канал Nemagadan.

По словам очевидцев, после вылета из столичного аэропорта Шереметьево дебошир поднялся с кресла и попытался открыть аварийную дверь. Общими усилиями попутчиков и членов экипажа мужчину удалось скрутить.

По прибытии в авиагавань дебошир, личность которого не раскрывается, был передан сотрудникам полиции. Предположительно, в момент инцидента россиянин был трезвым.

Ранее в марте летевший на Камчатку из Москвы пассажир напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Мужчина начал выпивать еще в столичном аэропорту Шереметьево, а продолжил на борту воздушного судна. Пьяный россиянин подзывал к себе стюардесс и заказывал алкогольные напитки из меню.

Валентина Процкова
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