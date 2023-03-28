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18:06, 28 марта 2023Путешествия

Летевший на Камчатку россиянин напился и девять часов мучил попутчиков

SHOT: пьяный россиянин девять часов мучил стюардесс и пассажиров на рейсе на Камчатку

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Летевший на Камчатку россиянин напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел на рейсе МоскваПетропавловск-Камчатский. Мужчина начал выпивать еще в столичном аэропорту Шереметьево, а продолжил — на борту воздушного судна.

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Пьяный пассажир подзывал к себе стюардесс и заказывал алкогольные напитки из меню. Через некоторое время члены экипажа отказались обслуживать дебошира. После этого мужчина начал приставать к соседке. Девушка пожаловалась, что попутчик трогал ее за ноги и складывал на нее руки.

Когда пассажирку пересадили, мужчина ударил кулаком по столику, затем по фюзеляжу лайнера и при этом нецензурно выражался. В итоге экипаж применил в отношении нарушителя спецсредства. По прилете мужчину задержали сотрудники полиции.

Ранее в марте пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.

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Фариза Бацазова
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