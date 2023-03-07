Пьяный студент устроил дебош в самолете и помочился на попутчика

Студент американского колледжа устроил дебош на рейсе из Нью-Йорка в Индию и был наказан

Пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа самолета, передает Daily Mail.

Уточняется, что 21-летний Ариан Вохра (Aryan Vohra) летел из Нью-Йорка в Нью-Дели на свадьбу сестры, сильно напился и игнорировал инструкции бортпроводников. Он вставал со своего места, угрожал безопасности самолета и, наконец, помочился на одного из пассажиров. Экипаж доложил о происходящем на борту в полицию, которая задержала нарушителя сразу после приземления.

В качестве наказания авиакомпания American Airlines запретила Вохре летать на своих самолетах. Офицер полиции в аэропорту заявил, что в отношении дебошира примут строгие меры.

Ранее летевшая в Москву пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета и попыталась проникнуть в кабину пилота. Пытавшегося остановить ее бортпроводника она укусила за плечо.